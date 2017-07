Mollema peilt: "Ben ik nou een Groninger of een Fries?"

12:13 – Zijn opa (of pake in het Fries) is er duidelijk over: Bauke Mollema is een Fries. De in Groningen geboren en getogen etappewinnaar in de Tour de France is er zelf nog niet helemaal uit. "Ben ik nou een Groninger of een Fries?", peilt Mollema de mening van zijn volgers.



Het sparren over de roots van Mollema begon deze week met een ingezonden stuk van opa Wim Bangma (uit Dokkum) in het Friesch Dagblad. In zijn moedertaal, het Fries, sprak Bangma: "Bauke heeft Friese voorouders (opa's, oma's, vader en moeder). Ik verbaas me erover dat de Hollanders, maar ook de Groningers, hem steeds een Groninger noemen. Misschien weten ze niet beter? Ik pik het niet langer! Als je in China woont voor je werk en er kinderen krijgt, zijn die dan ook Chinees? Dat zou een mooie boel worden."



Mollema lijkt er zelf de lol wel van in te zien. De in Groningen geboren, maar in Zuidhorn opgegroeide Nederlander in Amerikaanse dienst met Friese roots heeft vandaag (vrijdag) op Twitter aan zijn volgers gevraagd wat zij ervan vinden. Bijna de helft van de mensen vindt Mollema een Groninger omdat hij daar geboren en getogen is. Tegenwoordig woont Mollema overigens officieel in Monaco.



Ondertussen koestert Groningen haar fietsheld. D66 stelt voor om het fietspad langd de weg tussen Zuidhorn en Groningen, waar Mollema in zijn jeugd voorovergebogen over zijn stuur de basis legde voor een latere wielercarrière, om te dopen tot Mollemafietspad. Saillaint detail: de weg langs het fietspad heet de Friesestraatweg.