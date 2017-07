Kelderman kopman in Vuelta, Dumoulin slaat over

12:26 – Tom Dumoulin gaat niet naar de Vuelta a España. De winnaar van de jongste Giro d'Italia wil zich optimaal voorbereiden op het WK in Bergen en kan de Ronde van Spanje daarin niet gebruiken. Wilco Kelderman zal als kopman van start gaan in Spanje.



Dumoulin nam kort na zijn vakantie begin julli de beslissing om niet van start te gaan in de Vuelta. De route van de Limburger richting het WK in het Noorse Bergen loopt via de Clasica San Sebastian (29 juli), de BinckBank Tour (7-12 augustus) en de Canadese klassiekers in Québec (8 september) en Montréal (10 september). De tijdrit op de WK staat op zondag 17 septembet op het programma, de wegwedstrijd is een week later (zondag 24 september).



Voor Kelderman is de Vuelta de mogelijkheid om zich als klassementsrenner te laten zien. Begin dit jaar sprak hij tegenover WielerUpdate.nl al de hoop uit dat hij in Spanje voor zijn eigen kansen zou mogen gaan. In de Giro was zijn taak om Dumoulin te ondersteunen, maar viel Kelderman in rit negen uit. Daarna reed hij geen koers meer, in de Ronde van Polen (vanaf 29 juli) zal Kelderman zijn rentree maken.



In Spanje zal Kelderman hoogstwaarschijnlijk hulp krijgen van rondetalent Sam Oomen, hij gaat zijn debuut maken in een grote ronde. Ook Lennard Hofstede hoopt vanaf 18 augustus, als de Vuelta van start gaat met een ploegenrit in Nîmes, voor het eerst als renner deel uit te maken van een grote ronde.



In 2015 ontdekte Dumoulin tijdens de Ronde van Spanje wat zijn mogelijkheden zijn als ronderenner. Hij won toen twee etappes en werd pas twee dagen voor het einde uit de rode leiderstrui gereden in een zware bergetappe. Eindklassering: zesde. Een kleine twee jaar later, in mei van dit jaar, was hij de beste in de Giro. Dat was de eerste keer dat Dumoulin zich specifiek had voorbereid op het rijden van een goed klassement in een grote ronde.