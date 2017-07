Mollema: "Eigenlijk geen ideale omstandigheden voor mij"

21 juli 2017 – Bauke Mollema zat in de rit naar Salon-de-Provence mee in de ontsnapping, maar wist geen echte rol van betekenis te spelen. De renner van Trek-Segrafredo erkent dat de omstandigheden in de rit ook eigenlijk niet ideaal waren voor hem.



"Eigenlijk voelde ik me bij de start helemaal niet zo goed, maar ik sprong één keer weg en toen zat ik direct in de ontsnapping", blikt Mollema terug op de website van Trek-Segafredo. "Toen zat ik bij de grote groep met veel snelle jongens en met dit soort finishes was dat eigenlijk helemaal niet ideaal voor mij. Ik wist dat het lastig ging worden om te winnen. Uiteindelijk splitste de groep zich en ik zat helaas bij het tweede deel."



"De laatste klim was gewoon niet moeilijk genoeg. Het was niet steil genoeg om de snellere jongens eraf te kunnen rijden", vervolgt Mollema, die desondanks redelijk tevreden terug kan kijken. "Iedereen heeft goed samengewerkt vandaag. Uiteindelijk waren het de tien snelste jongens die weg wisten te komen."