Oekraïner Kononenko verslaat Van Luijk in Qinghai Lake

10:54 – De zevende etappe in de Ronde van Qinghai Lake is gewonnen door Mykhaylo Kononenko (hier met zijn ploeg op archiefbeeld). De Oekraïner van het Kolss Cycling Team toonde zich in de rit naar Menyan net iets sneller dan de Nederlander Sven van Luijk. Na zeven van de dertien etappes hangt de leiderstrui in China nog altijd om de schouders van Venezolaan Yonathan Monsalve.



In navolging van de ongekende aankomst van gisteren, moesten ook vandaag weer op ruim 3.000 meter boven zeeniveau acteren. De 169 kilometer lange onderneming op hoogte kende daarbij ook nog eens een klim van eerste categorie naar 3.762 meter hoogte. Kononenko, Sven van Luijk en de Colombiaan Colorado verteerden deze uitdaging het best.



Dit drietal pakte bijna en minuut op het peloton en mocht in Meyan onderling uitmaken wie er met de dagzege aan de haal ging. Van Luijk greep hij net naast en moest zijn meerdere erkennen in de snellere Kononenko. In het algemeen klassement van de Chinese rittenkoers heeft de Monsalvo de leiding nog altijd in handen. Hij koestert na zeven de dertien ritten een voorsprong van zeven tellen op de Italiaan Davide Mucelli.