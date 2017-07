Arndt erkent na tweede plaats: "Kon het wiel niet houden"

11:05 – Het is bijna ongehoord in de professionele wielersport: op het vlakke pal uit het wiel worden gereden. Gisteren overkwam het Nikias Arndt. De Duitser van Team Sunweb koos de goede kant van de rotonde, kreeg een kleine voorsprong, maar kon Edvald Boasson Hagen simpelweg niet bijhouden. "Toen hij ging versnellen, kon ik het wiel niet houden", luidt de simpele uitleg.



Ondanks dit smetje toonde de Duitser zich na afloop toch wel tevreden met zijn tweede plaats. "Er waren namelijk veel sterke mannen voorin en toen we met negen voorop kwamen, was er nog steeds erg veel concurrentie voor de dagzege", liet hij via de site van Team Sunweb weten. "Uiteindelijk hebben we vier ritzeges, twee truien en nu weer een tweede plaats. Ik ben gewoon blij dat ik het goede momentum van de ploeg kan voortzetten", aldus de Duitser.



Ploegleider Aike Visbeek toonde zich afloop eveneens content met het optreden van zijn pupil. "Nadat hij zichzelf de afgelopen weken compleet voor de ploeg heeft gegeven, is het jammer dat hij vandaag niet wint. Maar hij heeft gewoon een fantastische koers en een goede finale gereden. We kunnen dus gewoon trots zijn op het resultaat", concludeerde Visbeek.