Van Vleuten imponeert in La Course: "Ik heb vooral genoten"

13:52 – Annemiek van Vleuten heeft in Marseille één van de grootste overwinningen uit haar carrière binnengehaald. Na een zeer knappe zege op de Col d'Izoard heeft ze het karwei vandaag tijdens de achtervolgingskoers in Marseille overtuigend afgemaakt. "Ik heb vooral genoten. Er was weer veel publiek langs het parcours en er hing echt een erg mooie sfeer", sprak de winnares na afloop.



Van Vleuten begon met 43 tellen voorsprong aan de achtervolgingskoers, maar zag die al snel toenemen. De achtervolgers besloten om op elkaar te wachten, om zo te kunnen samenwerken. "Ik had geen informatie over waar ze zaten, maar ik heb uiteindelijk maar gewoon aan mijn eigen tactiek vastgehouden", sprak Van Vleuten in het flitsinterview na afloop.



"Op een gegeven moment zag ik ze samen rijden en toen werd ik toch nog even nerveus. Maar ik heb alles gegeven op het klimmetje en toen ik daar boven was, wist ik dat het binnen was", sprak Van Vleuten die haar mooiste herinnering aan donderdag bewaard. "Ik vond de Izoard vooral erg speciaal. Als ik daar aan denk, krijg ik nog steeds kippenvel."