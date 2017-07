Bardet ontsnapt: "Voel me al een paar dagen niet zo goed"

18:40 – Er stak een orkaan van geluid op toen Romain Bardet het startpodium in het velodrome verliet. De Franse fans hoopten massaal dat hun nationale hoop Chris Froome van de troon kon stoten. Het liep echter helemaal anders. Bardet reed een matige tijdrit en hield slechts één seconden over voor de laatste podiumplaats. "Ik heb geluk gehad", sprak de Fransman na afloop.



"Ik heb alles gegeven in deze hele Tour, maar ik ben doodop en ook wat ziek", liet Bardet na afloop via Sporza weten. "In 21 dagen heb je goede dagen en minder goede dagen. Ik voel me al een paar dagen niet zo goed en dat moet ik vandaag cash terug betalen", licht hij zijn mindere optreden in Marseille toe.



"Ik voelde het al toen in vanochtend opstond. Ik had dan ook al snel door dat ik niet goed in de wedstrijd zat. Ik heb vandaag met mijn hoofd moeten rijden, niet met de benen. Ik dacht aan iedereen die mij de voorije weken heeft gesteund, aan mijn team en mijn ploeggenoten die echt alles voor mij hebben gedaan", geeft hij een inkijkje in zijn mentale gevecht.



Uiteindelijk bleek dit gevecht nog net goed voor het behoud van het Tour-podium. Met nog één dag tot de Champs-Elysées heeft hij Mikel Landa met de kleinst mogelijke marge afgehouden. "Tijdens de tijdrit zelf was ik in mijn hoofd niet met het podium bezig. Ik dacht er alleen maar aan om zo snel mogelijk de finish te bereiken. Ik ben blij dat ik uiteindelijk die derde plaats heb kunnen vasthouden, ook al heb ik wat geluk gehad doordat ik nog één seconde overhoud."