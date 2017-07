Urán: "Dit bewijst dat er heel wat talent in Colombia is"

21:18 – Nairo Quintana was de hoop van Colombia voor de 104e editie van de Tour de France, maar hij bleek nog te vermoeid van zijn inspanningen in de Giro d'Italia. Uiteindelijk is het Rigoberto Urán die de eer van het Zuid-Amerikaanse land hooghoudt.



Urán eindigde zaterdag in de tijdrit in Marseille op de achtste plaats en nam zodoende de tweede plek in het algemeen klassement over van Romain Bardet, die niet verder kwam dan positie 52 in de race tegen de klok. Urán noemt zijn tweede plaats in de Tour de beste prestatie van zijn carrière.



"Ik heb een rit in deze Tour gewonnen en werd ook al twee keer tweede in de Giro, maar dit sla ik hoger aan", aldus Urán bij Sporza. "In Colombia zijn ze gewend dat Nairo Quintana het podium in de Tour haalt, maar dat bewijst dat er heel wat wielertalent in Colombia is."



Urán eindigt op 54 seconden achterstand van winnaar Chris Froome. Of hij de Brit in de toekomst kan verslaan, weet de renner van Cannondale-Drapac nog niet. "Zijn team is zo sterk, ze kunnen overal het verschil maken en hebben de koers van start tot finish gecontroleerd", besluit hij.