Tour-etappe 21: laatste kans sprinters in champagnerit

9:30 – De Tour de France 2017 is beslist, Chris Froome zal vanmiddag (zondag) zijn vierde eindzege bezegelen. De laatste etappe is, zoals de traditie voorschrijft, een parade naar Parijs. André Greipel was de afgelopen twee jaar de beste sprinter op de Champs-Élysées, dit jaar heeft hij stevige concurrentie van een Nederlander.



Nadat de renners vanochten van Marseille naar Parijs zijn gevlogen, gaat etappe 21 van het plaatsje Montgeron naar het centrum van de Franse hoofdstad. Froome zal champagne in ontvangst nemen, gefeliciteerd worden door het hele peloton en zijn winnende ploeg mogen showen. De etappe is 103 kilometer lang en begint pas rond 16.40 uur.



Als de feestelijkheden op de weg afgehandeld zijn, zal het grote pak in gang schieten en zullen de sprintersploegen de koers willen controleren. De laatste succesvolle vluchters op de Champs-Élysées was Alexandre Vinoukourov in 2005. De kans is groot dat er ook dit jaar weer een sprinter zal winnen in Parijs.



De Nederlandse ogen zijn gericht op Dylan Groenewegen. Hij werd al tweede in deze Tour achter een ongenaakbare Marcel Kittel. Kittel is naar huis en dus zijn de kansen op succes groter voor Groenewegen. Mocht hij winnen, dan volgt de Amsterdammer Jean-Paul van Poppel op. Van Poppel was in 1988 de laatste Nederlander die wist te winnen op de Champs-Élysées. Greipel, Edvald Boasson Hagen, John Degenkolb, Nacer Bouhanni, Alexander Kristoff en Michael Matthews horen bij de grootste uitdagers van Groenewegen.



Als het peloton haast maakt dan is de finish rond 19.15 uur. Het langzaamste tijdschema gaat uit van een finish rond 19.25 uur. Van start tot finish houdt WielerUpdate.nl je op de hoogte van de ontwikkelingen in de koers via een liveblog.