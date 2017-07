De Gendt niet de strijdlustigste: "Ik ben ontgoocheld"

11:01 – Thomas De Gendt reed volgens zijn eigen telling 1.280 kilometer in de aanval tijdens deze Tour de France. De Belg spurtte naar zo'n beetje elke vlag, op elke heuvel naar de top, maar werd niet verkozen tot meest strijdlustige renner van deze Tour. "De prijs voor de strijdlust zou voor de renner met de meest aanvallende intenties moeten zijn", vindt De Gendt.



Warren Barguil kreeg van de jury de prijs voor de Superstrijdlust. Een Fransman dus. Deze week had De Gendt al een hard hoofd in zijn kansen om tot strijdlustigste renner verkozen te worden. "Ik heb het gevoel dat ik geen enkele stem zal krijgen. We zijn hier in Frankrijk hè", zei hij in gesprek met Het Nieuwsblad.



"Laat me duidelijk zijn: Warren Barguil heeft een fantastische Tour gereden en ik misgun hem absoluut niks", zegt De Gendt nu bekend is dat Barguil de prijs krijgt. De Gendt vervolgt: "Maar een bergtrui is voor de beste klimmer, een etappezege voor degene die op die bepaalde dag de sterkste was en een puntentrui voor de regelmatigste snelle man. Dan vind ik dat een prijs voor de superstrijdlust bestemd is voor degene die een hele Tour door de intentie getoond heeft om te wedstrijd te animeren en in de aanval te gaan. Dat heeft niet tot het gewenste resultaat - een etappezege - geleid, maar dat hoeft ook niet om de superstrijdlust te winnen."



De vakjury die bepaald wie de prijs voor de Superstrijdlust krijgt, bestaat uit zeven leden. Vijf leden komen uit Frankrijk. Via Twitter mocht het publiek haar favoriet kiezen. Dat werd - nadat hij een oproep had gedaan in het programma Vive le Velo - De Gendt. De Gendt kreeg uiteindelijk ook één stem van een jurylid. Michael Matthews kreeg ook één stem, Barguil werd vier keer gekozen en won.



De Gendt: "Het feit dat er vijf Fransen in de jury zitten, heeft zeker een rol gespeeld. Mochten er vijf Belgen in de jury gezeten hebben, zou de uitslag er anders uitgezien hebben; dus dat bewijst dat de samenstelling niet klopt. Laat tenminste een internationale jury zich daarover uitspreken. Ik ben heel, heel ontgoocheld, ja. Ik ben te ontgoocheld om er dieper op in te gaan, heb zin om meteen naar huis te gaan, maar ik zal vandaag mijn uiterste best doen om het tot een sprint te laten komen op de Champs Elysées."



De Gendt vulde als de portommonee van Lotto Soudal en kreeg in Rodez de dagprijs voor zijn strijdlust als troostprijs. Maar De Gendt wist niet te winnen, in tegenstelling tot vorig jaar toen hij de etappe naar de top van de Mont ventoux won. "Misschien had ik beter drie of vier keer minder mee kunne springen", blikt De Gendt terug. "Maar soms verzeilde ik moeiteloos in een eerste groep. En als er enkele tientallen renners wegrijden, dan vind ik dat ik daar altijd moet bij zijn. Anders dan vorig jaar controleerde Team Sky dit jaar wél stevig. Dus van de kansen die ik hoopte te krijgen, zijn er op die manier een aantal gefnuikt. Ik vond dat zij soms onnodige energie staken in de controle, maar dat is hun recht natuurlijk."