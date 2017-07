Arndt en Walscheid verlengen contract bij Sunweb

11:14 – Team Sunweb heeft Nikias Arndt (foto) en Max Walscheid voor langere tijd aan zich gebonden. Beide Duitse renners verlengden hun aflopende verbintenis bij de WorldTour-ploeg tot en met respectievelijk 2020 en 2019. Arndt rijdt sinds 2013 voor het team, Walscheid kwam er in 2015 als stagiair en werd een jaar later prof.



"We zijn content dat we de samenwerking met Nikias en Max gaan voortzetten", aldus Sunweb-coach Rudi Kemna op de officiële website van zijn team. "Samen met onze andere Duitse sprinter Phil (Bauhaus, red.) denken we de volgende generatie Duitse sprinters in de gelederen te hebben, die klaar is om het op het hoogste niveau te laten zien."



Arndt sprintte dit jaar al naar de winst in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, afgelopen seizoen schreef hij een etappe in de Giro d'Italia op zijn naam. Hij speelt een belangrijke rol in de sprinttrein van Sunweb. Walscheid zegevierde vorig jaar vijf keer in de Ronde van Hainan.