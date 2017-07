Hansen door blessure aan zitvlak bijna niet aan finish

10:02 – Adam Hansen reed zondag voor de achttiende keer op rij een grote ronde uit, een record. Het had echter niet veel gescheeld of de 36-jarige Australiër van Lotto Soudal had de finish van de 104e editie van de Tour de France niet gehaald. Hij kampte met een bobbel op het zitvlak, die hij uit angst voor infecties niet wilde doorprikken.



"Het is niet zo groot als een tennisbal, maar wel als een golfbal", aldus Hansen tegen The Sunday Morning Herald. "Het was niet heel prettig, maar ik heb het overleefd. Ik heb een mooie reeks in grote rondes, nooit echt een probleem gehad, maar nu… Ik weet niet waar dit vandaan is gekomen. Ik moest ermee leven."



Met name de etappe van afgelopen vrijdag, over 225 kilometer, was pijnlijk voor Hansen. "Dat was heel zwaar. Ik kon niet in mijn gewenste positie zitten. Je trapt en zit op je dijbeen, vervolgens trap je en zit je op je andere dijbeen. Dat was niet heel fijn."