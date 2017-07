Debusschere en Keukeleire leiden België op EK in Herning

10:13 – Jens Debusschere en Jens Keukeleire verschijnen tijdens het Europees kampioenschap in Herning namens België als kopmannen aan de start. Debusschere en Keukeleire zijn de twee snelste mannen in de selectie van Kevin De Weert en zijn daarmee de meest geschikte speerpunten voor het overwegend vlakke parcours in Denemarken.



De twee rappe mannen krijgen begin augustus steun van Jasper De Buyst, Nikolaes Maes en Jelle Wallays (allen Lotto Soudal), Edward Teuns (Trek-Segafredo), Bert Van Lerberghe (Sport Vlaanderen-Baloise), Maarten Wynants (LottoNL-Jumbo) en Iljo Keisse (Quick-Step Floors). Victor Campenaerts en Baptiste Planckaert worden door De Weerd nog even achter de hand gehouden als reserve.



Bij de dames is de Belgische ploeg volledig gericht op Jolien D'Hoore. De Vlaamse wereldkampioene op de baan krijgt daarbij steun van onder meer veldrijdster Sanne Cant en Valerie Demey. Vorig jaar speelden de Belgische vrouwen slechts een bijrol op het EK. Demey werd uiteindelijk de beste Belgische met een 35ste plaats op ruim 43 seconden van Europees kampioene Anna van der Breggen.