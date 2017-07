Majka maakt rentree in Ronde van Polen na val in Tour

12:07 – Rafal Majka geeft vanaf 29 juli acte de présence in de Ronde van Polen. De klimmer van BORA-Hansgrohe maakt in zijn thuisland de rentree na het vroegtijdig uitvallen in de Tour de France. In Frankrijk moest de Pool zijn strijd in al in de tiende etappe staken vanwege de verwondingen na een val. Hij is daar inmiddels weer voldoende van hersteld om zijn rentree in het profpeloton te kunnen maken.



Majka won de Ronde van Polen in 2014 en maakt ook dit jaar weer deel uit van een sterke formatie. Zo is wereldkampioen Peter Sagan namens BORA-Hansgrohe eveneens aanwezig in Polen. Toch wil Majka nog niet denken aan een nieuwe zege. "Ik waag me niet aan voorspellingen, maar ik ga alles geven in de twee bergetappes en ben verheugd dat het parcours nog zwaarder is dan in 2014", kijkt de Pool vooruit.



Naast de sterren van BORA-Hansgrohe zijn ook Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman en Niki Terpstra van de partij. Koersdirecteur Czeslaw Lang is in elk geval blij met zo'n deelnemerslijst, al springt Majka er voor hem wel uit. "De organisatie en de Poolse fans zijn erg blij dat Rafal kan starten in Polen", jubelde hij.