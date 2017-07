Nibali wil in Polen basis leggen voor goede Vuelta

16:15 – Vincenzo Nibali maakt tijdens de Ronde van Polen zijn rentree in het internationale profpeloton. De Italiaan van Bahrain Merida reed sinds de Giro d'Italia nog enkel het Italiaans kampioenschap en kent dus al lange tijd geen internationale competitie. In de Ronde van Polen keert hij terug om daarmee een solide basis te leggen voor zijn grote doel in het najaar: de Vuelta à Espana.



"Ik zal daar voor het eerst weer koersen na mijn trainingen op de Passo San Pellegrino. We hebben goed gewerkt en daardoor ga ik naar Polen met een betere conditie en de kans op een goed algemeen klassement. Deze koers zal mijn laatste test voor de start van de Vuelta à Espana worden", blikt de Haai van Messina vooruit.



Sportief directeur Paolo Slongo kijkt in elk geval uit naar het optreden van zijn ploeg in Oost-Europa. "Er zijn ging lange beklimmingen, maar het is een interessant parcours waar wij het als ploeg goed kunnen doen. Daarbij denken we natuurlijk allereerst aan Vincenzo Nibali en Giovanni Visconti, maar we kijken ook naar de sprint met Nicolò Bonifazio", licht Slongo zijn plannen toe.