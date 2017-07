Teuns na winst in Wallonië: "Kan het nog steeds niet bevatten"

19:10 – Dylan Teuns (hier op archiefbeeld) schreef woensdag de Ronde van Wallonië op zijn naam. De Belg van BMC kwam in de laatste van de vijf etappes eveneens als eerste over de streep. Na afloop sprak Teuns dan ook van een perfecte dag waarin alles samenkwam.



Naast de eindzege boekte Teuns in Wallonië ook nog twee ritzeges. "Ik kan nog steeds niet geloven wat ik heb bereikt. Maar het voelt echt fantastisch", begint de Belg op de website van BMC. "Het belangrijkste was voor mij om het klassement te winnen, maar om ook nog de rit te winnen is fantastisch. Het was echt een perfecte dag waarin alles goed verliep."



Teuns liet tijdens de laatste klim van de Mur de Thuin zien over goede benen te beschikken. "De nummer twee van het klassement, Tosh Van der Sande, ging toen in de aanval. Toen we op de kasseien reden had hij een kleine voorsprong en het was niet makkelijk om het gat te dichten. Toch lukte het me om hem voorbij te gaan. Toen ik daarna achterom keek zag ik dat ik best een aardig gat had", blikt hij terug. "Nu ga ik hier eerst een tijdje van genieten voor ik aan mijn volgende race ga denken."