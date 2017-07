Martin reed Tour met wervelbreukjes en mist San Sebastián

27 juli 2017 – Daniel Martin slaat de Clásica San Sebastián van komende zaterdag noodgedwongen over. De Ier heeft in de Tour de France breukjes aan zijn ruggenwervels opgelopen. Hij moet drie weken toekijken om te herstellen en weer fit terug te keren in het peloton.



De renner van Quick-Step Floors was in de Tour zwaar ten val gekomen in de afdaling van de Mont du Chat. Waar Richie Porte de ronde moest verlaten, vervolgde Martin zijn weg en eindigde als zesde in het eindklassement. Als Martin van zijn fiets stapte, was zijn rug zichtbaar verkrampt. "Op de fiets had ik geen problemen, maar eenmaal van de fiets was het gevoel minder comfortabel", vertelt Martin. "Deze week heb ik een scan laten maken om duidelijkheid te krijgen. De uitslag was verrassend, ik blijk twee kleine breukjes te hebben opgelopen."



Martin vindt het jammer om Clásica San Sebastián te moeten missen. "De benen waren goed, en het is een wedstrijd die mij ligt. Gelukkig is deze blessure verder niets om zorgen over te maken. Om mijn doelen in de toekomst te halen, is het beter om nu even een pauze te nemen. Het enige wat ik kan doen is rusten en toewerken naar het einde van dit seizoen."