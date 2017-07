Clásica San Sebastián: strijden om Mollema's opvolging

10:56 – Wie volgt Bauke Mollema op als winnaar van de de Clásica San Sebastián? De Nederlander maakte vorig jaar een teleurstellende Tour de France goed met een feilloze solo in de finale van de Baskische klassieker. WielerUpdate.nl blikt vooruit op de strijd om de baret, die klaarligt voor de winnaar.



2016: Mollema neemt revanche

2015: Van Avermaet aangereden door motor

Parcours: beslissing op Murgil Bidea?

Hoe ging dat vorig jaar ook alweer? Mollema had een teleurstellend slot van de Tour de France achter de rug. In Frankrijk kwam de Nederlander ten val in de negentiende etappe en zag daarmee de hoop op een podiumplek vervliegen. "Dit is heel lekker na wat er gebeurd is in Frankrijk", sprak een dolblije Mollema na afloop in San Sebastián (of Donostia, zoals de Basken de stad noemen). Mollema haalde zijn zege vorig jaar binnen door in de afdaling van de Murgill Bidea te demarreren. De Groninger liet Joaquim Rodríguez, Alejandro Valverde en Tony Gallopin in twijfel achter. Pas na de finish zagen zijn achtervolgers hem terug.Mollema is zeker een van de kandidaten om zichzelf op te volgen zaterdag. "Ik voel me eigenlijk nog wel goed na twee grote rondes achter elkaar. Dit blijf een van mijn favoriete koersen", vertelde Mollema deze week in gesprek met WielerUpdate.nl . De renner van Trek-Segafredo werd voor zijn zege al eens vijfde, negende, tweede en zesde in San Sebastián.Als Mollema dit jaar wil winnen, dan zal hij af moeten rekenen met Greg Van Avermaet. In 2015 was de verrassende winnaar Adam Yates, maar na afloop voelde Van Avermaet zich de gebeten hond. De Belg lag namelijk op kop toen hij van de sokken werd gereden door een motard waarna Van Avermaet kansloos was voor de zege. Meteen nadat Van Avermaet werd aangereden, ging Yates in de aanval om even later solo over de meet te komen in San Sebastián."Ik wil graag uitpakken in San Sebastián", waarschuwde Van Avermaet zijn concurrenten deze week. Zijn rivalen in de strijd om de zege zijn mannen als Gallopin, Michal Kwiatkowski, Rigoberto Urán (tweede in de Tour), Tom Dumoulin en de bergkoning uit de Ronde van Frankrijk, Warren Barguil. Of zou Simon Yates opnieuw in de voetsporten van zijn broer treden? Adam won vorig jaar het jongerenklassement in de Tour, dit jaar deed broer Simon dat. In 2015 won Adam de Clásica San Sebastián...De koers is zaterdag 231 kilometer lang. De finale begint als de renners voor de tweede keer aan de voet komen van de Jaizkibel. Vanaf de top van die berg is het nog zo'n 55 kilometer tot de meet in San Sebastián. In dat laatste stuk van het parcours liggen de Arkale en de Murgill Bidea. Die muur heeft een stijgingspercentagepiek van 22 procent. De renners moeten op die klim 2,5 kilometer lang tegen een hellingshoek van negen procent opboksen. Op de top, waar Mollema in 2016 vertrok vanuit de kopgroep, is het nog iets meer dan zeven kilometer tot de finish.



Rond 11.30 uur begint de koers vanuit San Sebastián, als de renners haast maken dan is de finish van de winnaar rond 17.15 uur. Het langzaamste tijdschema gaat uit van een finish rond 17.45 uur. Van start tot finish is de koers te volgen via het liveblog op WielerUpdate.nl.