UCI overweegt videoscheids voor discutabele sprints

11:19 – De UCI overweegt een videoscheids in te stellen om de gang van zaken tijdens sprints te controleren. De Belg Philippe Mariën heeft dat tegenover Het Nieuwsblad laten weten. Mariën was eerder deze maand als juryvoorzitter verantwoordelijk voor het uitsluiten van Peter Sagan in de Tour de France.



Mariën vindt dat er een videoscheidsrechter moet komen die gaat controleren of renners volgens de regels hebben gestreden om de zege. Een specialistische videoref moet meer duidelijkheid brengen en een last van de schouders van de jury halen. Mariën: "Dan valt de beslissing direct en hoeft de jury na afloop niet nog eens allerlei beelden te bekijken. Een videoref, net als in het voetbal. De UCI heeft me beloofd daar werk van te maken."



De uitsluiting van Sagan

De vierde etappe van de jongste Tour werd de meest besproken rit. Mark Cavendish dook in een piepklein gat naast Sagan. De Slowaak week uit en zette zijn elleboog naar buiten. Cavendish kwam ten val en moest de Tour geblesseerd verlaten. Sagan kreeg aanvankelijk een geldboete, tijdstraf en een puntenstraf. Daarna werd dat omgezet in uitsluiting. Niet alleen de acties van Sagan en Cavendish werden besproken, ook latere winnaar Arnaud Démare week van zijn lijn af. De Fransman bleef wel in de uitslag staan. Een paar dagen later raakte Nacer Bouhanni in opspraak na een handgemeen in het peloton in de voorbereiding op een sprint.Mariën bestrijdt dat Sagan aanvankelijk milder gestraft zou worden. "Dat had de jury enkel binnenskamers geopperd, als mogelijkheid. Dat had nooit naar buiten mogen komen. We namen maar één beslissing", schept Mariën nu duidelijkheid.De ophef die is ontstaan na de uitsluiting van Sagan, heeft Mariën niet onberoerd gelaten. "Ik besefte niet wat er op mij af kwam. Als ik nadien die foto's in de krant zag, met vijftig camera's op mij gericht, dat is om schrik van te krijgen. Maar ik beet door", vertelt Mariën. "Ik heb begin dit jaar mijn levenspartner verloren aan kanker. Ik dacht aan hem en de 64 chemobehandelingen die hij kreeg, toen ik de wereldpers in de ogen blikte. Dan besef je: dit is peanuts in vergelijking met wat hij heeft meegemaakt. Dat heeft me kracht gegeven."