De pretogen van Roglic smullen in een circus op wielen

10:00 – De voormalig skischansspringer die een etappe wint in de Tour de France. Het verhaal dat Primoz Roglic schrijft in etappe zeventien verovert de harten van menig wielerfanaat. Wie is die man met die twinkelende ogen? WielerUpdate.nl spreekt en ziet de Sloveense hoofdpersoon tijdens het oer-Hollandse wielerfestijn in Surhuisterveen.



Twee uur voordat de Profronde van Surhuisterveen begint, zit Roglic al samen met zijn vriendin in het permanence. Permanence, dat klinkt gewichtig, maar de glamour is ver te zoeken in deze aula naast de kerk. Tafels met oubollige kleden erop, wit tl-licht, witte muren en een groot spandoek van sponsor Jumbo. Normaal gesproken is lokale held Pieter Weening de eerste die hier binnenloopt op de dinsdag na de Tour. Dit jaar is Roglic hem voor. Recht onder het Jumbo-spandoek zit hij naast zijn vriendin. De vrijwilligers zijn vriendelijk en serveren huismerk frisdrank, gehaktballen en bakkerscake.



Niemand valt Roglic hier lastig. "Of dit nieuw voor me is? Nee, ik ken dit soort koersjes. In Slovenië heb je ook criteriums. Ik woon nog in Slovenië, volgende week gaan we terug", begint Roglic te vertellen. "We komen net terug uit Parijs, daar zijn we een extra dag gebleven. Deze week doen we nog wat criteriums in België en Nederland." Voor de familie Roglic is de week na de Tour vakantie - een romantisch reisje.





Van schansspringer tot wielrenner, het verhaal rolde deze maand gemakkelijk de Nederlandse huiskamers binnen. Roglic vertelt: "Het is eigenlijk een lang verhaal, maar het komt erop neer dat ik de top niet haalde en last had van blessures, bijvoorbeeld aan mijn knieën. Daarom ben ik overgestapt." Het verhaal over een abrupt einde na een verschrikkelijke val klopt dus niet helemaal.



Minder heldhaftig wordt het verhaal zeker niet. Als Roglic 22 is (in 2012) verkoopt hij zijn motorfiets, haalt er een racefiets voor terug en begint met trappen. Roglic trapt zo hard dat hij een contract verdient bij Adria Mobil, een continentale ploeg uit Slovenië. In zijn tweede jaar bij die ploeg gaat Roglic al winnen. Eerst een etappe in de Ronde van Azerbeidzjan, een jaar later ook het eindklassement aldaar en daarna de Ronde van Slovenië.





In 2015 legt LottoNL-Jumbo hem vast voor 2016, een transfer van continentaal niveau naar de WorldTour. Daarom is het een sensatie als Roglic op 15 mei de individuele tijdrit in de Giro d'Italia wint. Voor de start gaat alles mis. De fiets van Roglic wordt afgekeurd. In allerijl krijgt hij het reserveros onder zijn bips geduwd. Roglic vergeet zijn bidon en de vermogensmeter rammelt na een kilometer uit de houder. Roglic zegt na die tijdrit dat hij zich niet goed voelde onderweg door het voorval, motivatie verloor, maar dat het op de heuvels in het parcours zo lekker ging dat hij maar door is gaan trappen.



Roglic heeft de pech een beetje aan zijn kont hangen, zo lijkt het. Maar hij blijkt stoïcijns genoeg om zich daar niets van aan te trekken - en is altijd op zoek naar verbetering. In de afgelopen Tour ligt Roglic meer dan eens op het asfalt. Vaak knullig. Valpartijen veroorzaakt door een etenszak die verstrikt raakt in het voorwiel of door plotseling de berm in te rijden, zoals hij doet tijdens de zeventiende etappe. Een paar uur later werpt hij in diezelfde rit met een voorzichtige lach zijn armen in de lucht. En natuurlijk die glinstering in zijn ogen. Niet overdreven, bescheiden, maar vol genot. Slovenië juicht om haar eerste etappezege in de Tour.





Net geen week later scharrelt Roglic wat rond in het Surhuisterveense permanence. Roglic geniet verlegen van zijn nieuwe status. Het winnen gaat Roglic, ondanks tegenslag, gemakkelijk af en dus worden de verwachtingen steeds hoger. "Toen ik begon wilde ik gewoon een goede coureur worden, misschien een keer meedoen aan een grote ronde", vertelt Roglic. Nu is hij ritwinnaar in de Tour en wordt gesproken over het najagen van klassementen in grote rondes. "Dat zou zeker een doel kunnen worden, maar dan moet ik nog wel wat dingen verbeteren."



Bij de start wordt Roglic in een cabriolet gezet, naast Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Dylan Groenewegen. De Nederlanders brengen hem bij hoe de poppenkast werkt. Roglic lijkt er de lol wel van in te zien en houdt zich keurig aan het protocol. De ogen van Roglic twinkelen opnieuw zoals alleen zijn ogen dat kunnen. Verlegenheid, plezier en volharding ontmoeten elkaar in het talentvolle lichaam van Roglic. Zijn pretogen zijn nog lang niet uitgekeken in het circus dat wielrennen heet.



Door: Benjamin de Bruijn