'Vicioso beëindigt wielerloopbaan aan eind van seizoen'

11:25 – Angel Vicioso is vanaf komend seizoen niet meer te bewonderen in het profpeloton. Volgens de Heraldo de Aragon, een krant uit zijn thuisregio, zet de renner van Katusha-Alpecin aan het einde van dit seizoen een punt achter zijn professionele loopbaan. Vicioso zal zijn afscheid naar verluidt volgende week toelichten.



De inmiddels 40-jarige Vicioso maakte zijn profdebuut in 1999 bij het Spaanse Kelme. In zijn negentien seizoenen op professioneel niveau reed de Spanjaard voor maar liefst acht verschillende ploegen: Kelme, ONCE, Liberty Seguros, Relax Gam, La-MSS, Andalucia-Caja Sur, Androni-Giocattoli en Katusha. Tijdens deze loopbaan reed Vicioso zeventien grote ronden en wist hij twintig koersen op zijn naam te schrijven.



Zijn grootste overwinning behaalde hij in de Giro van 2011. Vicioso won daar de etappe waarin Wouter Weylandt, in de afdaling van de Passo del Boco, om het leven kwam. Volgens de Heraldo de Aragon stopt Vicioso vooral om meer tijd met zijn familie te kunnen doorbrengen: "Ik voel met fysiek nog goed, maar krijg toch twijfels. Mijn hoofd zegt dat ik moet stoppen, maar dan vooral om meer bij mijn familie te zijn", aldus Vicioso.