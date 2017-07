Sterke Kwiatkowski wint in San Sebastián; Mollema derde

17:45 – De 37ste Clásica San Sebastián is een prooi geworden voor Michal Kwiatkowski. De Pool van Team Sky toonde zich in het jaarlijkse gevecht om de bekende Txapela overtuigend de sterkste. Op de Murgil Tontorra en in de bijbehorende afdaling reden vijf mannen weg, met daarbij Bauke Mollema en Tom Dumoulin. In de eindsprint was Kwiatkowski echter duidelijk de sterkste door Tony Gallopin te verslaan. Mollema bolde dit jaar als derde over de meet, vlak voor Tom Dumoulin.



Mollema gunt Zubeldia mooi afscheid

Net als in de afgelopen jaren kende de Clásica ook dit jaar een lange en rustige aanloopfase. Tijdens de relatief makkelijke openingskilometers gaven zeven vluchters enige kleur aan de klassieker: Bystrom, Chetout, Insausti, Delage, Erviti, Pfingsten en Le Turnier. Het zevental kreeg een maximale voorsprong van ruim vijf minuten, maar maakte nooit echt een serieuze kans op de zege.



In de eerste koershelft waren vooral de vele opgaves bij Trek-Segafredo noemenswaardig. Nog voor half koers was Bauke Mollema, die zijn rugnummer één aan de afscheidnemende Haimar Zubeldia gaf, al drie ploeggenoten kwijt. Gogl gaf er al na één kilometer de brui aan, Nizzolo volgde na 35 kilometer en Felline hield het na 85 kilometer koers voor gezien.



Moscon breekt finale vroeg open

Met de tweede beklimming van de Jaizkibel barstte de echte finale traditiegetrouw los. Hier joegen Team Sky en AG2R het tempo flink de hoogte in, terwijl Imanol Erviti vooraan zijn medevluchters achterliet. Toch was het een ongelijke strijd en werd de Spanjaard van Movistar nog voor de top van de Jaizkibel ingerekend.



Na de Jaizkibel ging het in vliegende vaart richting de Arkale, waar vijftien renners het hazenpad kozen. Met Laurens ten Dam, Sergio Henao en Gianni Moscon zaten er mooie namen mee, maar een verstoorde samenwerking vergooide de kansen voor de grote kopgroep. Hierdoor kwam het net als vorig jaar allemaal aan op de steile Murgil Tontorra. Enkel Moscon wist nog stand te houden.



Kwiatkowski verslaat Mollema en Dumoulin

Gianni Moscon begon daardoor als koploper aan de steile muur, maar werd al snel overvleugeld door Mikel Landa en Tony Gallopin. Dit leek even de beslissende slag, maar dat was buiten een sterke Mollema gerekend. De Groninger maakte op het steilste stuk indrukwekkend de oversteek. In de afdaling wisten vervolgens ook Michal Kwiatkowski en Tom Dumoulin de aansluiting te maken.



Hierdoor mochten vijf koplopers in San Sebastián sprinten om de prestigieuze zege. Landa offerde zich hierbij andermaal op en trok de sprint aan voor ploegmaat Kwiatkowski. De Pool kreeg nog felle concurrentie van Tony Gallopin, maar wist de Fransman op de meet net af te houden. Bauke Mollema werd op gepast afstand derde en staat daarmee voor het tweede achtereenvolgende jaar op het podium. Tom Dumoulin eindigde zijn eerste Clásica net naast het podium, op een vierde plek.