Gallopin weer tweede: "Wellicht te vroeg gesprint"

9:20 – Tony Gallopin zette zaterdag in de finale van de Clásica San Sebastián als eerste de sprint in, maar moest de zege desondanks aan Michal Kwiatkowski laten. De Fransman van Lotto Soudal eindigde nog wel als tweede, voor de Nederlanders Bauke Mollema (derde) en Tom Dumoulin (vierde).



"De ploeg heeft de hele dag uitstekend werk geleverd", reageert Gallopin in een persbericht van Lotto Soudal. "Tiesj (Benoot, red.), Jelle (Vanendert, red.) en ik bevonden ons in een goede positie bij het opdraaien van de laatste beklimming. De benen voelden erg goed aan. Toen Landa versnelde ben ik gevolgd. Ik ken de klim en wist dat de laatste driehonderd meter minder steil waren, dus ging ik vol mee. Jammer genoeg reed Landa's ploegmaat Kwiatkowski achter ons, waardoor Landa niet wilde meewerken met Mollema en mij. Toen kwam ook Dumoulin erbij en zaten er dus twee Nederlanders in de groep. Ik had schrik dat die ook zouden samenwerken."



"Nadat Kwiatkowski was teruggekeerd in de afdaling heb ik me gefocust op de sprint. Ik ben de sprint vroeg aangegaan, misschien iets te vroeg. Maar goed, Kwiatkowski was de snelste, dus ik kan dit wel plaatsen. Al is het wel een teleurstelling om voor het tweede opeenvolgende jaar tweede te worden in deze wedstrijd", aldus Gallopin, vorig seizoen runner-up achter Mollema.