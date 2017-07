Gougeard heeft ook in La Poly Normande prijs

17:46 – Nadat hij eerder deze week al het bergklassement in de Ronde van Wallonië op zijn naam schreef, heeft Alexis Gougeard opnieuw prijs. De Franse renner van AG2R La Mondiale won zondag in eigen land La Poly Normande.



Gougeard reed in de finale met drie vluchtmakkers weg uit een kopgroep van 21 man. In de laatste kilometer sloot een groep achtervolgers aan, maar zij konden Gougeard niet van de winst houden. Hij liet zijn landgenoten Johan Le Bon (tweede) en Laurent Pichon (derde) achter zich.



Gougeard is de eerste Franse winnaar van La Poly Normande sinds 2012 (Tony Hurel). Baptiste Planckaert ging vorig jaar met de winst aan de haal.