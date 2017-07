Kristoff schrijft Prudential Ride London op zijn naam

18:59 – Alexander Kristoff (op archiefbeeld) heeft zondagavond de Prudential Ride London op zijn naam geschreven. De Noor van Katusha-Alpecin kwam als eerste over de meet bij Buckingham Palace en liet Magnus Cort Nielsen en Michael Matthews achter zich. Nederlander Wouter Wippert werd vijfde.



De rit in Londen, die 183 kilometer in beslag neemt, maakt onderdeel uit van de World Tour-kalender en kent een bijzonder aantrekkelijke prijzenpot. Daardoor waren er zondag meerdere grote namen present. Alexander Kristoff trok uiteindelijk aan het langste eind en dat hij voor een groot deel te danken aan zijn ploeggenoten. Zij reden in de slotfase hard op kop, waardoor de vluchters werden ingerekend. Vervolgens maakte de Noor het karwei vakkundig af.



Die vluchters waren Matteo Trentin en Jasper Stuyven. Die renners leken samen om de zege te gaan strijden, maar zagen hun aanval in het zicht van de haven ten einde komen. Het duo werd in de laatste kilometer ingerekend door het peloton, waarna het woord aan de sprinters was.



De vrouweneditie van de Prudential Ride London Classique werd zaterdag gewonnen door Coryn Rivera.