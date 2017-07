Leider Van Poppel had ook graag de etappe gewonnen

20:19 – Danny van Poppel mocht zondag na afloop van de tweede etappe van de Ronde van Polen de gele leiderstrui aantrekken, maar had liever meer succes geboekt in de rit naar Katowice. De Nederlander van Team Sky werd namelijk, tot zijn teleurstelling, tweede in de sprint achter Sacha Modolo.



"Het was een warme dag en we wisten dat het laatste gedeelte heel snel zou gaan", blikt Van Poppel terug. "De team heeft het geweldig gedaan en kwamen nog dichtbij. Toch ben ik enigszins teleurgesteld dat ik niet heb gewonnen." Ondanks het mislopen van de etappezege draagt Van Poppel vanaf nu wel de leiderstrui. "Het is mooi dat ik daar morgen in mag rijden, maar de rest van deze koers zal pittig worden. Dat hebben mijn Poolse ploeggenoten al tegen mij gezegd."



De sprinter van Team Sky is tevreden met zijn prima start in de Ronde van Polen. "Het is fijn om op deze manier aan het tweede gedeelte van het jaar te beginnen."