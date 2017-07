Teuns bouwt verder aan palmares in Ronde van Polen

19:10 – Dylan Teuns (hier op archiefbeeld) pakte vorige week in etappe drie van de Ronde van Wallonië pas zijn eerste profzege. Daarna was het in etappe vijf opnieuw raak en legde hij en passant beslag op het eindklassement. In de derde etappe van de Ronde van Polen bouwde de Belg verder aan zijn palmares. Peter Sagan werd verslagen in een sprint bergop.



De etappe van Jaworzno naar Szczyrk was gemakkelijk op te delen in twee stukken. Het eerste deel was zo goed als vlak, deel twee was bergachtig. Bert Jan Lindeman trok zijn bekende aanvalsplan uit de kast, hij raakte in de vroege vlucht met zes collega's. Al snel was duidelijk dat die groep geen schijn van kans had op de dagzege. Dat kwam vooral doordat Team Sky van leider Danny van Poppel op kop van het peloton sleurde.



Toen de kopgroep was ingerekend, op zo'n veertig kilometer voor het einde, door de groep met favorieten kon de echte finale beginnen. Sam Oomen liet zich zien, Ilnur Zakarin viel aan en de klimmers in de eerste groep probeerden tempo te maken om Sagan, de nummer twee in het klassement, te doen lossen. Dat laatste bleek uiterst ingewikkeld, de Slowaak weerde zich kranig.



Jack Haig reed vlak voor de top van de voorlaatste klim weg en kwam daar als eerste boven. Maar toen moest er nog een venijnige slothelling van ongeveer anderhalve kilometer genomen worden. Op de muur richting de eindstreep werd Haig gegrepen en plaatste Teuns de beslissende versnelling. Wilco Kelderman (vierde) en Tom-Jelte Slagter (vijfde) zaten er goed bij, maar moesten Teuns en uiteindelijk ook Sagan en Rafal Majka voor laten gaan.



Door zijn tweede plaats is Sagan opnieuw leider in het klassement. De Slowaak won etappe één en was toen al leider. Gisteren (zondag) nam Van Poppel de leiderstrui van hem over op basis van bonificatieseconden. Nu heeft Sagan de gele trui dus weer te pakken.