Magner wint sprint in eerste etappe Ronde van Utah

22:12 – De eerste etappe van Ronde van Utah is relatief vlak en daardoor heeft een sprint de beslissing gebracht. De Amerikaan Ty Magner was de snelste en mag zodoende ook de leiderstrui om zijn schouders hullen.



De 26-jarige renner van Holowesko was in een pittige sprint de snelste en liet Christopher Lawless en Travis McCabe, na 213 kilometer koers, achter zich. Een veelvraat is Magner allerminst, aangezien zijn laatste zege tot vandaag noteerde uit 2012.



Dinsdag wordt de tweede etappe naar Snowbasin verreden in de Ronde van Utah, die in totaal zeven etappes kent.