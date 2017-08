Oss en Kennaugh tekenen voor twee jaar bij BORA

11:19 – BORA-hansgrohe heeft de eerste versterkingen voor 2018 binnen. Daniel Oss komt over van BMC en Peter Kennaugh ruilt Team Sky in voor de Duitse formatie. Kennaugh won dit jaar nog de zevende etappe in het Critérium du Dauphiné, die finishte op de Alpe d'Huez (zie foto).



De dertigjarige Oss wordt bij BORA-hansgrohe herenigd met Peter Sagan. De twee reden ook bij Cannondale al samen. Oss zal in Duitse dienst een belangrijke rol moeten spelen in de ploeg rondom kopman Sagan tijdens de voorjaarklassiekers. "Ik zocht naar een nieuwe uitdaging na vijf jaar bij BMC. De ploeg ontwikkelt zich snel, dat is een interessant proces", legt Oss zijn keuze uit.



Voor Kennaugh heeft BORA-hansgrohe een sleutelrol in etappekoersen in gedachten. "Hij heeft het al geweldig gedaan bij Team Sky en was vaker onderdeel van het winnende Tour de France-team. Wij denken dat hij nog beter kan en in staat is rittenkoersen te winnen in de toekomst. Hij zal een van onze leiders zijn in de koersen die een week duren", zegt ploegmanager Ralph Denk.



Zowel Oss als Kennaugh heeft voor twee jaar getekend bij BORA-hansgrohe. Per 1 augustus (vandaag) mogen ploegen en renners officieel hun transfers bezegelen en naar buiten brengen.