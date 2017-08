Argentijnse klimgeit Sepúlveda tekent bij Movistar

11:34 – De Argentijn Eduardo Sepúlveda heeft een tweejarig contract getekend bij Movistar Team. De 26-jarige klimmer komt over van de Franse ProContinentale ploeg Fortuneo-Oscaro. In de Tour de France eindigde Sepúlveda dit jaar als 65ste.



Sepúlveda zou voor de klassementen van Alejandro Valverde en Nairo Quintana in grote rondes van waarde kunnen zijn. Of Sepúlveda voor die renners gaat werken, is nog maar de vraag. Quintana zou zinspelen op een vertrek, hoewel hij nog een contract heeft tot 2019 bij de Spaanse ploeg. Onvrede over het programma zou aan de basis liggen van Quintana's twijfel om bij Movistar te blijven.



Ook Valverde heeft nog een contract voor 2018. De veteraan kwam in de Tour de France zwaar ten val, brak zijn knie en is begonnen aan een lange revalidatie. Of en hoe goed hij terugkeert in het peloton is onzeker, al is de Spanjaard zelf vastberaden. Ondertussen gaan er geruchten dat Mikel Landa in beeld zou zijn mocht Quintana inderdaad vertrekken.



Per 1 augustus (vandaag) mogen ploegen en renners officieel hun transfers bezegelen en openbaren.