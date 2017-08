Landa imponeert tijdens bergrit in Ronde van Burgos

16:45 – Mikel Landa (hier op archiefbeeld) heeft de derde etappe in de Ronde van Burgos op zijn palmares bijgeschreven. De Spanjaard van Team Sky bleek in deze zware rit duidelijk de sterkste van de klassementsmannen. Op de klim naar Picón Blanco versloeg hij zijn naaste belager David de la Cruz in de beslissende sprint bergop. Met deze tweede ritwinst verstevigt hij zijn leidende positie in het algemeen klassement.



Na de relatief makkelijke etappe van gisteren was het vandaag voor het eerst echt serieus klimmen geblazen in Burgos. Tien avonturiers roken hun kans in de vroege vlucht, maar met de slotklim in zicht viel hun droom in duigen. Smukulis hield nog lang stand als laatste vluchter, maar onder impuls van Team Sky zag ook hij het peloton dichterbij komen



Hij begon nog wel met mooie voorsprong aan de slotklim, maar werd op ruim zes kilometer van de meet overvleugeld door de ontketende klassementsmannen onder leiding van Sky. Bij die klassementsrenners maakte Mikel Landa andermaal grote indruk. Hij vervolgde het beulswerk van Team Sky en vond uiteindelijk alleen nog David de la Cruz nog in zijn wiel.



In de slotkilometer rekende Landa vervolgens ook met deze laatst overgebleven tegenstander af. Hij sprintte in de laatste honderd meter bij De la Cruz weg en daarmee greep in stijl zijn tweede ritzege in de Ronde van Burgos. Met deze zege neemt de Bask ook meteen een voorschot op de eindzege in de Spaanse rittenkoers. Landa heeft nu 26 tellen voorsprong op De la Cruz en 46 seconden op Enric Mas.