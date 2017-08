Sagan na rentree: "Het was een zware Ronde van Polen"

9:15 – Peter Sagan maakte in Polen zijn rentree na de veelbesproeken uitsluiting in de Tour de France. Op het oog onaangedaan door de diskwalificatie fladderde de wereldkampioen weer als vanouds over de Poolse wegen. Met een ritzege en het puntenklassement kan hij bovendien terugkijken op een geslaagd optreden. Toch ging het allemaal niet vanzelf: "Het was een zware Ronde van Polen", sprak de Slowaak na de laatste etappe.



In die slotrit was Sagan de hele dag in het offensief te vinden. Hij sloop al vroeg mee in een kopgroep en hield vervolgens lang stand. Hij offerde zich daarmee vooral op voor ploegmaat Majka. "Het was de tactiek om mij vooruit te sturen, zodat ik Rafal nog kon helpen als hij me nodig had. Het is uiteindelijk jammer dat hij de eindzege met twee seconden misloopt, maar dit was zeker niet onze laatste kans. Er komen nog genoeg wedstrijden", kijkt hij hoopvol naar het restant van dit seizoen.



Rafal Majka toonde zich na afloop zelf vooral tevreden over het teamwerk en kon zich al snel neerleggen bij zijn nipte nederlaag. "Ik heb vandaag alles gegeven en wel drie à vier kier geprobeerd om mijn concurrenten te lossen. Het was misschien een beetje laat, maar met zoveel mannen vlak achter mij was het ook moeilijk. Ik had Kelderman en Poels namelijk ook maar een paar seconden achter mij staan. Het was een loterij en het is zeker niet zo makkelijk als dat het eruit ziet", besluit de Pool de terugblik op zijn thuisrace.