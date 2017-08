Meyer komt weer thuis door terugkeer bij Orica-Scott

11:22 – Cameron Meyer zal vanaf volgend seizoen weer in de kleuren van Orica-Scott te bewonderen zijn. De Australiër komt daarmee terug op het oude nest. Hij was namelijk sinds de oprichting in 2012 lid van de Australische formatie. In 2016 verliet hij de ploeg voor Dimension Data, maar dat avontuur duurde vanwege persoonlijke redenen slechts een half seizoen. Daarna zat Meyer zonder ploeg.



"Ik ben erg blij om hier weer terug te zijn. Ik heb hier veel vrienden onder de renners en de staf en kijk ernaar uit om weer terug te komen in deze familiare omgeving", sprak Meyer verheugd over zijn terugkeer. "Het grootste doel voor mij is om goud te winnen op de madison tijdens de Olympische Spelen in Tokyo en daarvoor op de Commonwealth Games. Deze ploeg staat mij toe om mijn doelen de baan te halen en daarnaast successen op de weg na te streven."



Ondanks dat het baanwielrennen bij Meyer prioriteit heeft, is ploegmanager Matt White erg content met de terugkeer. "Cam komt terug met een andere focus en wil in Tokyo Olympisch kampioen worden. Maar wij zullen altijd een ploeg met een Australisch DNA blijven en willen dus niets liever dan hem helpen bij die ambitie." Cameron Meyer heeft bij Orica-Scott zijn handtekening gezet onder een driejarige verbintenis.