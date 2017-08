Van der Poel volgt Terpstra op in Dwars door het Hageland

18:29 – Mathieu van der Poel is de opvolger geworden van Niki Terpstra op de erelijst van Dwars door het Hageland. De Nederlandse veldrijder toonde zich na een harde koers over een loodzwaar parcours overtuigend de sterkste. Op de Citadel van Diest versloeg hij uiteindelijk Taco van der Hoorn, die ook al in de vroege vlucht zat, en Wout Van Aert. Het betekent voor Van der Poel alweer zijn vijfde overwinning van dit wegseizoen.



Vanwege het zware en gevarieerde parcours vormt Dwars door het Hageland traditioneel een zware koers. Het peloton kreeg het met 25 kilometer onverharde wegen, kasseien en vijftien hellingen behoorlijk zwaar voor de kiezen. Op dit uitdagende parcours trokken elf vluchters, met daarbij Taco van der Hoorn, al vroeg ten strijde. Ze kregen een maximale voorsprong van bijna vier minuten en hielden lange tijd knap stand.



De droom van de avonturiers viel echter in duigen toen Wout Van Aert voor het eerst op de pedalen ging staan. Hij reed weg uit het peloton, kreeg Kenneth Vanbilzen mee en reed in rap tempo richting de koplopers. Deze actie bleef in het peloton natuurlijk niet onopgemerkt, waardoor ook favorieten als Mathieu van der Poel zich begonnen te roeren. Na een samensmelting tussen de overgebleven koplopers en de achtervolgers bleven alleen de allersterkste mannen over.



Voor Florian Sénéchal ging het bij deze sterke mannen echter nog altijd niet hard genoeg. Hij viel aan, maar werd al snel overvleugeld door Van der Poel, Van Aert, Clays, Pardini en de sterke Van der Hoorn. De vijf mochten op de Citadel van Diest vervolgens uitmaken wie er met de zege aan de haal ging. Van Aert ging vroeg aan, maar zag in de laatste bocht Van der Poel en een zeer sterke Van der Hoorn langzij komen. Op de meet wist Van der Poel zijn landgenoot er vervolgens nog zeer nipt op te leggen.