Ciccone soleert naar zege in zesde etappe Ronde van Utah

0:26 – Giulio Ciccone (hier op archiefbeeld) heeft zaterdag de zesde etappe in de Ronde van Utah op zijn naam geschreven. De pas 22-jarige Italiaan van Bardiani-CSF ging er op twee kilometer van de streep solo vandoor en wist vooruit te blijven.



In de rit van bijna honderd kilometer naar Snowbird viel de beslissing op de laatste klim. Ciccone, die in 2016 al een etappe in de Giro d'Italia op zijn naam schreef, reed op de slotklim weg uit het groepje vluchters. Hij slaagde er vervolgens in om vooruit te blijven en soleerde zo naar de zege. Zijn ploeggenoot Simone Sterbini kwam uiteindelijk met 34 seconden achterstand als tweede over de streep. Neilson Powless maakte het podium compleet.



Klassementsleider Rob Britton kwam ook tijdens de zesde etappe niet in de problemen. De Canadees behoudt zijn leiderstrui en mag deze zondag in de slotrit naar Salt Lake City opnieuw verdedigen. De verschillen zijn niet groot, want nummer twee Gavin Mannion heeft een achterstand van 26 seconden. Daarachter volgen Serghei Tvetcov (28 seconden) en Powless (36 seconden).