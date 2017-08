Montaguti mist hoogstwaarschijnlijk Vuelta na handbreuk

15:46 – Matteo Montaguti lijkt de Ronde van Spanje (die op 19 augustus van start gaat) aan zich voorbij te moeten laten gaan. De Italiaan van AG2R La Mondiale heeft namelijk een breuk in de hand opgelopen, waardoor hij een paar weken rust moet houden.



De breuk is ontstaan tijdens een valpartij in de zesde etappe in de Ronde van Polen (gewonnen door de Australiër Jack Haig). Montaguti voltooide die racedag nog wel, maar stapte vervolgens niet meer op in de slotrit.



Hierdoor lijkt de selectie van AG2R voor de Vuelta Espana al definitief. Van de voorselectie met daarbij Montaguti moest er namelijk nog maar één afvallen. De ploeg zal dus waarschijnlijk bestaan uit Alexandre Geniez, Samuel Dumoulin, Alexis Gougeard, Hugo Houle, Clement Chevrier, Julien Duval en Nico Denz