Kristoff: "Alleen in de laatste 300 meter echt aan het werk"

17:22 – Peter Sagan heeft - bij zijn afwezigheid - een waardige opvolger gekregen als Europees kampioen. In Herning was Alexander Kristoff net een beetje rapper dan Elia Viviani. De Noor van Katusha–Alpecin troefde de Italiaan met een minimaal verschil af.



Na afloop was Kristoff vooral zijn landgenoten heel erg dankbaar. "We hadden een heel sterke ploeg hier met onder andere Edvald Boasson Hagen die hier heel sterk en aanvallend reed. Daardoor moest ik eigenlijk alleen de laatste driehonderd meter echt aan het werk."



Direct na de finish maakte Viviani even wat misbaar, maar naar eigen zeggen deed Kristoff weinig verkeerd. "Er was maar een klein gaatje en ik zorgde ervoor dat hij daar niet langs kon komen. Er was gewoon niet genoeg ruimte om rechts te passeren."



Het was voor Kristoff alweer de tweede grote zege in een week tijd. Vorige week zondag was hij al de snelste in de nieuwe WorldTour-koers Prudential RideLondon-Surrey Classic. Verder won de sterke sprinter eerder dit seizoen al ritten in Oman, de Driedaagse de Panne Kokszijde en Rund um den Finanzplatz.