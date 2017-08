Sprinter Cort Nielsen tekent voor twee jaar bij Astana

10:25 – Magnus Cort Nielsen gaat koersen voor Astana. De Deense sprinter, die in 2015 prof werd bij Orica GreenEDGE (tegenwoordig Orica-Scott), heeft een contract getekend voor de komende twee seizoenen. Cort Nielsen maakte vorig jaar indruk door twee ritten in de Vuelta a España te winnen.



Cort Nielsen brak vorig jaar definitief door met twee etappezeges in de Vuelta. Dit jaar won hij ook al, in kleinere koersen. Etappe drie in de Ronde van Valencia en de Clasica Almeria waren een prooi voor de 24-jarige Deen. Hoewel Cort Nielsen een ferme sprint in de benen heeft, stelt hij zich bij Astana ten doel zich als allrounder te ontwikkelen.



"Ik krijg hier de kans om te laten zien wat ik in huis heb tijdens de grote klassiekers. Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen aan de ploeg in de grote rondes", reageert Cort Nielsen op zijn contract bij Astana.