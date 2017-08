Groenewegen: "Ik moet terug in het juiste ritme komen"

17:53 – Dylan Groenewegen is ontevreden over zijn vierde plaats in de eerste etappe van de BinckBank Tour. De sprinter van LottoNL-Jumbo zag Peter Sagan maandag met een minimale voorsprong winnen in Venray. "Ik zat te ver bij het aangaan van de sprint."



Groenewegen vond zichzelf op het einde ook snelheid missen. "We moesten tegen de wind in sprinten en Sagan was duidelijk de sterkste", reageert hij op de website van zijn ploeg. "Voor mij zat er niet veel meer in dan een vierde plaats. Na de Tour de France volgde een drukke periode met veel aandacht van de media en criteriums. Ik moet terug in het juiste ritme komen, maar dat komt vanzelf."



LottoNL-Jumbo contorleerde de koers en rekende de kopgroep op tijd in. "Bram Tankink heeft lange tijd op kop gereden en de vluchters binnen schot gehouden. Het loopt perfect tot de laatste bocht, maar daarin verliest Groenewegen wat terrein", aldus ploegleider Jan Boven. "Daardoor kon hij niet sprinten zoals we gehoopt hadden. Het ging voor 90% goed, maar alles moet perfect lopen om te winnen."