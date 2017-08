Sagan verrast door zege: "Wist zeker dat ik werd ingehaald"

10:20 – Peter Sagan was schreef maandag de eerste etappe van de BinckBank Tour op zijn naam. Met een millimeter verschil versloeg hij Phil Bauhaus van Team Sunweb. Zelf had de Slowaak het idee dat hij tweede was geworden, maar hij mag dinsdag tijdens de tijdrit in de leiderstrui starten.



Vijf minuten na de finish hoorde Sagan dat hij had gewonnen. "Ik heb geluk gehad. Ik was er eigenlijk zeker van dat ik nog werd ingehaald op de streep", zegt hij op de website van Bora-Hansgrohe. "Ik wilde niet te vroeg aangaan en wilde nog iemand voor me hebben. Daarom liet ik Rudi en Groenewegen het gaatje houden. Het was voor mij een voordeel om twee man voor me te hebben. Maar Bauhaus reed een fantastische sprint."



Voor de tweede etappe staat een individuele tijdrit van negen kilometer in Voorburg op het programma. "Het wordt een belangrijke dag voor iedereen. Het zal lastig worden, maar ik wil er voor Bora-Hansgrohe het beste van maken. Zeker voor Maciej Bodnar is het een goede dag, zelf wil ik vooral proberen geen tijd te verliezen", blikt Sagan vooruit.