Kaptheijns kiest voor overstap naar Crelan-Charles

15:13 – De Nederlandse veldrijdster Maud Kaptheijns maakt de overstap van Steylaerts-Verona naar Crelan-Charles. Bij de Belgische ploeg tekent ze een verbintenis voor twee seizoenen. Bij de formatie, waar ook Wout van Aert onder contract staat, wordt ze de eerste vrouw.



Kaptheijns zegt op de website van haar nieuwe ploeg uit te kijken naar de samenwerking. "Ik had in juni enkele aangename gesprekken met de teamleiding. Meteen voelde ik mij thuis en wist ik dat we er contractueel snel zouden uitkomen. Ik ben slechts 22 jaar en wil mij in deze ploeg verder ontwikkelen. Ik werkte vorig jaar een constant seizoen af en zou dit graag herhalen. Als ik ambities moet uitspreken zou ik in de Belgische crossen graag top vijf rijden en in de wereldbeker wedstrijden top tien."



Voor ploegleider Niels Albert is het nieuw om een veldrijdster te trainen, maar hij is blij dat Kaptheijns het team komt versterken. "Het is zowel voor Maud als mezelf een nieuw avontuur. Omdat ik vorig seizoen telkens bezig was met de voorbereiding van de profs, was het moeilijk om het vrouwenveldrijden van nabij te volgen. Maud lijkt mij een heel nuchter persoon, die weet waar ze mee bezig is. Dat kan de samenwerking alleen maar ten goede komen", laat de voormalig veldrijder weten.