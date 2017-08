'Giro d'Italia start volgend jaar met tijdrit door Jeruzalem'

19:29 – Het begin van de Giro d'Italia 2018 wordt een bijzondere aangelegenheid. Dinsdag is wereldkundig geworden dat de start van de Italiaanse ronde volgend jaar in Israël zal plaatsvinden en dat eerste etappe een tijdrit door Jeruzalem zal behelzen.



Dat is zeer bijzonder, aangezien een grote wielerronde nog nooit buiten Europa is gestart. Dit zal dus komend jaar wel gebeuren, bevestigt de voorzitter van de Israëlische wielerbond aan Sporza. De eerste drie etappes van de ronde zullen worden verreden in Israël. De eerste rit is een tijdrit door Jeruzalem, de tweede etappe wordt een rit door de Negev-woestijn en op de derde koersdag gaat het peloton naar Tel Aviv.



De Giro heeft het nieuws zelf nog niet naar buiten gebracht. In 2016 startte de Giro voor het laatst buiten Italië. Destijds was Apeldoorn het podium van La Grande Partenza en mocht Tom Dumoulin juichen om de tijdritzege en het eerste roze.