Mollema rolt als eerste over de finish in de Gouden Pijl

7:44 – Bauke Mollema heeft het wegcriterium in Emmen op zijn naam geschreven. De Groninger van Trek-Segafredo rolde voor Primoz Roglic en Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam over de finish van de veertigste Gouden Pijl.



Mollema reed dit jaar de Giro d'Italia (zevende in het eindklassement) én de Tour de France (ritwinst), maar rust nam hij daarna amper. In de criteriums van Boxmeer, Surhuisterveen, Chaam, Putte (België), Steenwijk, Oostvoorne (België) en nu dus in Emmen was Mollema van de partij. Tussendoor werd Mollema nog derde in Clásica San Sebastián en reed hij mee in zijn eigen toertocht. Terwijl pas zeventien dagen geleden de Tour finishte in Parijs.