Sagan toont spurtklasse in etappe drie BinckBank Tour

16:31 – Pater Sagan heeft zijn tweede ritwinst in de BinckBank Tour te pakken. De Slowaak spurtte in een chaotische finale van de derde etappe door Ardooie naar de zege, voor Edward Theuns en Rudy Barbier. Dylan Groenewegen werd opnieuw, net als in de eerste etappe, vierde in de sprint. Stefan Küng wist de leiderstrui te behouden.



Na de kletsnatte tijdrit van dinsdag, kreeg het peloton in de BinckBank Tour vandaag (woensdag) voorzichtig gezelschap van de zon. Het circus verplaatste zich gisteren (dinsdag) van het Nederlandse Voorburg naar het Belgische Blankenberge voor een etappe over 186 kilometer. Net als op dag één vonden Piet Alegaert en Elmar Reinders elkaar in de vroege ontsnapping. Dit keer wipten Kristijen Koren, Frederik Backaert en Sander Cordeel mee.



Etappe drie was een grote kans op succes voor de pure sprinters in het peloton, en dus hadden de vluchters weinig kans op de dagzege. In de laatste tien kilometer werden de vroege ontsnappers definitief ingerekend en kon de voorbereiding op de sprint beginnen. Inmiddels kwam er wat druppels uit de lucht en in de laatste kilometers was het parcours serieus natgeregend.



Vlak voor de laatste kilometer gingen een paar renners onderuit op de tweede rij in het peloton. Jempy Drücker zag het en viel aan, maar zag zijn jump overvleugeld door een machtige sprint van Sagan. De wereldkampioen beukte in zijn eentje naar voren en duwde zijn fiets als eerste over de meet. Küng bleef de leider in het klassement.