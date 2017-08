LottoNL-Jumbo wint met Lobato in Ronde van de Ain

16:49 – Juan José Lobato (hier op archiefbeeld) heeft de eerste etappe in de Ronde van de Ain gewonnen. De Spanjaard van LottoNL-Jumbo was in de sprint te snel voor de Fransmannen Nacer Bouhanni (Cofidis) en Steven Tronet (Armée de Terre). Omdat Lobato dinsdag al vijfde werd in de proloog, veroverde hij en passant de leiderstrui.



Lobato liet vorige maand in de Ronde van Wallonië met een vierde, vijfde en zesde plaats al zien dat zijn vorm steeds beter wordt. Na een zestiende stek op het Europees kampioenschap kwam de bevestiging van die vorm met een vijfde plaats in de proloog van de Ronde van de Ain, vier tellen achter winnaar Johan Le Bon.



De eerste rit in lijn was 141 kilometer lang en finishte in Trévoux. Ondanks het hoogteverschil onderweg, mocht een grote groep sprinten om de zege. Daarin was Lobato dus de rapste, ondanks de aanwezigheid van topsprinter Bouhanni. Joris Nieuwenhuis (Team Sunweb Development Team) wekte indruk met een achtste plaats en was beste Nederlander.



Lobato maakt onderdeel uit van de voorlopige selectie van LottoNL-Jumbo voor de Vuelta a España. In Spanje zijn Steven Kruijswijk en George Bennett de mannen voor de Nederlandse ploeg die hoge ogen moeten gooien in het algemeen klassement.