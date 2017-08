Katusha-Alpecin trekt Boswell van Team Sky aan

9:44 – Ian Boswell wordt de eerste Amerikaan die in dienst van Team Katusha-Alpecin koerst. De 26-jarige renner komt over van Team Sky en heeft een contract getekend bij zijn nieuwe werkgever voor de komende twee seizoenen. Bowell reed al sinds 2013 in dienst van Team Sky.



Na een stageperiode bij het (toen nog) Nederlandse Argos-Shimano (intussen Team Sunweb) in 2012 werd Boswell in 2013 officieel profrenner bij Team Sky. In Britse dienst wist Boswell nooit een koers te winnen. Dit jaar werd hij wel vijfde in de Ronde van Californië.



Na Nathan Haas is Boswell de tweede versterking van Katusha-Alpecin voor komend seizoen. Team Sky zag tot nu toe alleen renners vertrekken, Mikel Nieve en Peter Kennaugh gingen Boswell voor.