Sunweb met vijf debutanten naar Vuelta a España

12:17 – De Nederlandse talenten Lennard Hofstede en Sam Oomen gaan debuteren in een grote ronde. Team Sunweb heeft vandaag (donderdag) de line-up voor de Vuelta a España bekendgemaakt. Wilco Kelderman is in Spanje de kopman, ook Tour de France-bergkoning Warren Barguil is van de partij.



Eerder werd al bekend dat Tom Dumoulin niet naar de Vuelta zou gaan. Zijn hoofddoel in deel twee van het seizoen is de WK-tijdrit in Bergen, een tweede grote ronde past niet in de voorbereiding op dat doel. Maar ook al was Dumoulin naar de Ronde van Spanje gegaan, dan nog zou Kelderman de kopman zijn.



Kelderman viel dit jaar uit in de Giro d'Italia, die later werd gewonnen door Dumoulin. In de Ronde van Polen maakte hij zijn rentree met een vierde plaats in het eindklassement. Kelderman krijgt in Spanje hulp van twee Nederlandse debutanten. Oomen en Hofstede gaan Kelderman bijstaan vanaf zaterdag 19 augustus, als de Vuelta start met een ploegentijdrit in Nîmes. Hofstede en Oomen zijn niet de enige debutanten bij Team Sunweb. Ook Soren Kragh Andersen, Lennard Kämna en Chris Hamilton maken hun debuut in een grote ronde.



Volledige Vuelta-selectie Team Sunweb: Wilco Kelderman, Soren Kragh Andersen, Warren Barguil, Johannes Fröhlinger, Chad Haga, Chris Hamilton, Lennard Hofstede, Lennard Kämna en Sam Oomen.