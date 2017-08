Hofstede en Oomen naar Vuelta: "Door hem koers ik hier"

12:43 – Sam Oomen en Lennard Hofstede zijn twee van de grootste wielertalenten die Nederland rijk is en debuteren volgende week samen in een grote ronde. "Sam is een van de belangrijkste redenen dat ik naar deze ploeg wilde", zegt Hofstede over Oomen in gesprek met WielerUpdate.nl.



Oomen wordt in 2016 prof bij Giant-Alpecin en pakt in zijn eerste profjaar en passant een ritoverwinning én de eindzege in de Ronde van de Ain. Intussen is Giant-Alpecin Team Sunweb geworden en koerst ook Hofstede, een goede vriend van Oomen, voor de Duitse ploeg. "Daar ben ik blij mee. Ik durf wel te zeggen dat wij een hele goede band hebben. In het wielrennen heb je niet vaak dat je echte vrienden maakt. Het zijn allemaal heel goede collega's, maar ik durf bij Lennard echt te zeggen dat het een vriend van me is. Er is niets mooier om met een vriend dit soort avonturen meemaken", vertelt Oomen begin dit jaar tijdens de presentatie van Team Sunweb.



Oomen en Hofstede leren elkaar op jonge leeftijd kennen als ze voor de nationale selecties rijden. Hofstede: "Daarna reden we samen voor de opleidingsploeg van Rabobank. We trokken steeds vaker samen op. Sam is iemand met wie ik heel goed kan praten, we denken over veel dingen hetzelfde. Dat klikt gewoon." Hofstede vult aan: "We denken veel na, praten daar graag over en staan vrij nuchter in het leven en dus in het wielrennen." Het credo? Niet te gek doen. Eerst maar eens laten zien wat je kunt, bescheiden blijven dus.



Hofstede en Oomen hebben hetzelfde doel dit jaar: debuteren in een grote ronde tijdens de Vuelta a España. Team Sunweb maakt donderdag bekend dat zowel Oomen als Hofstede van de partij is als de 72ste Vuelta volgende week zaterdag begint met een ploegentijdrit in Nîmes.



