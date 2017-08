Theuns wint na lang gevecht: "Dit is dubbel zo mooi"

17:17 – Edward Theuns kan zijn geluk niet op na zijn ritzege in de BinckBank Tour vandaag (donderdag). Het is voor de Belg de eerste overwinning sinds hij in de Tour de France van 2016 een ruggenwervel brak. "Daarom is het dubbel zo mooi om hier te winnen", is de eerste reactie van Theuns.



"Ik ben opgelucht. Nadat ik de Tour viel, heb ik een lange weg af moeten leggen. Dit voorjaar was niet slecht, maar ik moest opnieuw geopereerd worden om de bouten uit mijn lichaam te laten halen. Daarna is het weer beter gegaan", haalt Theuns de afgelopen periode terug. "Het was niet altijd even makkelijk, mijn vriendin heeft me vaak moeten helpen als ik twijfelde."



In de absolute finale van de vierde etappe in de BinckBank Tour ontsnapte Yves Lampaert nog. Pas op honderd meter van de finish werd de renner van Quick-Step Floors ingerekend. Daarna kwam Theuns als eerste over de meet in Lanaken. Theuns: "Ik zag hem rijden. Vanuit de auto werd gezegd dat hij een mooie voorsprong had. Ik ken Lampaert goed. Het is jammer voor hem, maar mijn ploeg heeft perfect werk geleverd. Een finish bergop ligt me. Het verbaasde me wel dat er niemand meer over me heen kwam."