'Gebaren Boom waren voor eigen ploeg na missen Vuelta'

9:45 – Winnen en dan toch vol frustratie over de meet komen, met deze opmerkelijke combinatie luidde Lars Boom gisteren (vrijdag) in Sittard zijn eerste seizoenszege in. Na afloop liet hij zich in het flitsinterview nogal cryptisch uit over de reden voor zijn gebaren: "Mensen die mij kennen, weten wel voor wie dit bedoeld is." De Telegraaf zou de achterliggende reden inmiddels ook al kennen: het gebaar van Boom was gericht aan de eigen ploeg, na het missen van La Vuelta.



De Brabander zou donderdagavond vanuit de ploeg te horen hebben gekregen dat zijn kans op een Vuelta-selectie dit jaar 'nihil' is. LottoNL-Jumbo zou in Spanje volledig ingesteld zijn op een goed klassement van Steven Kruijswijk. Een dag later slaat Boom met een imponerende zege en niet misteverstane gebaren op geheel eigen wijze terug.



Boom heeft eerder al veelvuldig aangegeven graag een grote ronde te rijden. Bij Astana kreeg hij die mogelijkheid in het afgelopen jaar niet en bij LottoNL-Jumbo gaat het er ditmaal dus wederom niet van komen. De 30-jarige Boom noemde het missen van de Vuelta in 2016 dit voorjaar nog één van de voornaamste redenen voor zijn tegenvallende klassieke campagne.



De recente frustatie komt dan nog eens bij dit tegenvallende voorjaar. Boom moest de Nederlandse WorldTour-ploeg daarin de weg naar succes wijzen, maar kwam in de Vlaamse klassiekers zelf niet in de buurt van ereplaatsen. Toen hij met een demarrage op het NK wel op weg leek naar een ereplaats, trok LottoNL-Jumbo eensgezind de kaart Dylan Groenewegen. Vlijmenaar Boom werd daarmee het kind van de rekening, werd geen Nederlands kampioen en zag donderdag ook nog eens een mogelijke Vuelta in rook opgaan.